Dramat księcia Harry'ego. Chciał zatrzymać się na zamku w Windsorze i usłyszał ODMOWĘ

JestemNaNie 4 min. temu

On niechze się w końcu zdecyduje raz do końca czy chce byc just harry czy jednak royal harry. Jak się odchodzi z rodziny, zrzeka praw i przywilejów to się potem nie pyta czy można przespać się na zamku. Dla zdrajców i normalsów są hotele