DRAMAT Laluny. Lekarz ODMÓWIŁ JEJ wykonania operacji!

Laluna dała się poznać jako uczestniczka show "Królowych życia", gdzie wzbudziła zainteresowanie widzów za sprawą swojego zamiłowania do medycyny estetycznej. Celebrytka prężnie działa także w mediach społecznościowych, gdzie skrupulatnie relacjonuje częste podróże do Turcji. Celem eskapad nie jest jednak wypoczynek pod palmą, a eksplorowanie lokalnych klinik.

Kilka dni temu Laluna relacjonowała kolejną wyprawę do Turcji, tym razem w celu wykonania zabiegu związanego z uzębieniem. Nieco ponad rok temu celebrytka zafundowała sobie nowy uśmiech, jednak teraz zamarzyły się jej "bardziej naturalne, krótsze i mniejsze" zęby. Chociaż operacja przebiegła pomyślnie, to dumna posiadaczka nowego uzębienia szybko zorientowała się, że jej świeżo wmontowane perełki nie pasują do starych ust. Decyzja była szybka - nowe usta.

Wszystko ładnie, tylko że wydaje mi się, że do tych zębów mam za duże usta. Już terroryzuję lekarzy w Istambule. Jutro lecę robić lip lifta, żeby mi wywinęli - relacjonowała kilka dni temu na Instagramie.

Dramat Laluny. Doktor odmówił wykonania operacji

Jak powiedziała, tak też zrobiła. No prawie... Tym razem wizyta w klinice nie należała do szczególnie udanych, ponieważ miłośniczka poprawiania urody musiała obejść się smakiem. Okazało się, że doktor odmówił Lalunie wykonania operacji. Celebrytka postanowiła podzielić się tą jakże smutną dla niej informacją z grupą swoich oddanych fanów.

No to się zoperowałam. Doktor nie zrobi mi tego. Powiedział, że mam przepiękne usta i nie ma zamiaru ich ruszać i będę gorzej wyglądała, jak to zrobię. Dziękuję. Do widzenia — czytamy w relacji Laluny na Instagramie.

Brak nowych ust to nie jedyny problem, który spotkał Lalunę podczas wizyty w tureckiej klinice. Jej aktualny stan sprawił, że lekarz odmówił jakiegokolwiek majstrowania przy wyglądzie. Była "królowa życia" nie ukrywała jednak, że gdy tylko dojdzie do siebie, podda się kolejnym zabiegom, a ma już konkretny plan na to, co chciałaby w sobie zmienić.

Tak samo nie zrobi mi żadnej innej operacji, bo jestem w procesie chudnięcia i mam poczekać aż schudnę całkiem, wtedy robię całe ciało i buzię — dodała.

Czekacie na kolejne metamorfozy Laluny?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.