KRYZYS Laluny Unique! Spod jej dorodnych ust nie było widać nowych zębów: "Lecę robić LIP LIFTA!" (FOTO)

Jeżeli jeszcze nie siedzicie na profilu Laluny Unique na Instagramie, to pora wreszcie nadrobić zaległości. Nasza ulubienica średnio dwa razy na dzień grozi komuś publicznie, demonstruje nowe kolekcje peruk, nagrywa teledyski do przebojów z lat 90., no i oczywiście chwali się regularnymi podróżami do Turcji, gdzie lubi poprawić sobie to i owo. Dla każdego coś miłego. Z okazji weekendu Lalunka zafundowała sobie kolejną wyprawę do Stambułu - na wschód wezwała ją potrzeba natury dentystycznej. Zorientowała się bowiem, że zamontowane nieco ponad rok temu perełki nie prezentują się wystarczająco korzystnie w jej jamie ustnej.