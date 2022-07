Dramat Marceli Leszczak na wakacjach w Barcelonie: "Śniadania DISGUSTING AND POOR. Sami musieliśmy wnosić wózek"

Nowy związek Miśka Koterskiego pochłonął go całkowicie i dość szybko zaczął pokazywać się publicznie u boku nowej wybranki, nie szczędząc jej czułości. Gwiazdor zatęsknił jednak za matką swojego dziecka, dlatego wrócił do Marceli Leszczak , która również chciała dać ich miłości drugą szansę.

Zaspaliśmy dziś na śniadanie, ale w sumie nie żałujemy, bo nasze śniadania pozostawiają wiele do życzenia. Jesteśmy w pięknym hotelu, ale przez to, że jest nowy, ma dużo rzeczy niedopracowanych i na pewno nie wrócimy - żaliła się fanom.

Poza tym, że hotel jest piękny, to wiele rzeczy jest niedopilnowanych. My dużo podróżujemy i wiadomo, że kiedy płacisz, to oczekujesz pewnego standardu. Tak jak dużo osób zauważyło, sami wciągnęliśmy wózek z bagażem do pokoju i wiele innych rzeczy, ale zrzędzić nie będę. Cieszymy się, że tu jesteśmy razem. Nie będę oznaczała hotelu i pisała opinii, jedynie nie wrócimy do tego hotelu - napisała.