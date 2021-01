Dramat Marietty z "Hotelu Paradise". ZERWAŁA Z CHŁOPAKIEM, zanim zdążyła pochwalić się nim na Instagramie

Nie martwcie się, wszystko u mnie dobrze. Jestem z tych, które walczą do końca, walczyłam i nie czuje porażki, wierze w to, że coś się kończy, coś się zaczyna, a wszystko dzieje się po coś. Często pytacie, jak radzę sobie z rozstaniami- skupiam się na sobie. Ten rok chce całkowicie poświecić na rozwój zawodowy oraz podróże. Do wszystkich singli: głowa do góry, dbajcie o siebie - instruuje niepoprawna romantyczka.