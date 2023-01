Dramat męża Karoliny Pisarek na Bali. Dopadła go "zemsta faraona" (FOTO)

prostychłop 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

co za farmazon :D widziałem takich polaków co mają zemste faraona a dzień wcześniej pili wino, wódkę, whysky i co tam jeszcze na czworaka do pokoju im barman dał na wynos , żenada początku roku 2023 :D