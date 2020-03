Dramat męża Nicki Minaj. Przez status przestępcy seksualnego nie może korzystać z internetu...

Jeszcze do niedawna Nicki Minaj była kojarzona głównie ze swoją działalnością w branży muzycznej oraz wizerunkiem będącym żywą reklamą medycyny estetycznej. Niestety, ostatnio najgłośniej mówi się o jej życiu prywatnym.

Kilka lat temu brat raperki został aresztowany pod zarzutem gwałtu i molestowania 12-latki. Początkowo Minaj publicznie broniła członka rodziny, a nawet wpłaciła za niego okrągłe 100 tysięcy dolarów kaucji. Ostatecznie Jelani Mara j przyznał się do winy i decyzją sądu został skazany na 25 lat pozbawienia wolności.

Szerokim echem w mediach odbił się również niedawny ślub Nicki. Raperka upatrzyła sobie bowiem "mężczyznę z przeszłością". I to nie byle jaką. Kenneth Petty w latach 90. został skazany za próbę gwałtu. To nie jedyny wyrok, który mąż Nicki ma za sobą. Lata później śmiertelnie postrzelił bowiem mężczyznę. Jakby tego było mało, kilka dni temu małżonek Nicki Minaj ponownie został aresztowany. Mężczyzna nie znalazł bowiem czasu, aby po przeprowadzce do Los Angeles zarejestrować się jako przestępca seksualny.