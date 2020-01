Brat Nicki Minaj został skazany za pedofilię. Jelani Maraj za kratkami spędzi 25 lat

Aniela 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Wiecie co mnie dziwi, że dziewczynka została zgwałcona, na pewno po tym fakcie musiała się inaczej zachowywać, zmienić się jakoś, ktoś to powinien zauważyć, bo to musi być straszne przeżycie które odbija się na osobowości. Ciężko mi uwierzyć, że rodzice przegapili ten moment, że coś się dzieje i to przez taki długi okres czasu. Przecież to jeszcze mala dziewczynka. W takich sytuacjach otoczenie jest współwinne, jeśli ktoś coś podejrzewał a przemilczał sprawę. On powinien zostać wykastrowany a koledzy z więzienia powinni zafundować mu to samo. Oko za oko...