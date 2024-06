Dramat uczestniczki "Hotel Paradise". Ukochany porzucił ją, gdy dowiedział się o ciąży. "Kazał się wyprowadzić i zabrać swoje rzeczy"

Launo Klaudia Kardel w ciąży. Partner zostawił ją, gdy się o tym dowiedział

Życie zawodowe jest okej, bo mam super miejsce pracy i klientki. Życie prywatne to jeden wielki żart i moje zaufanie do ludzi spadło do 0. Zanim stwierdzisz, że kogoś znasz i komuś ufasz - tym bardziej, zanim z kimś zamieszkasz, to życie pokaże ci, że grubo się mylisz. Kiedy ja poświęciłam karierę, życie prywatne, aby przeprowadzić się do innego miasta, bo jak było dobrze, to było dobrze, to w finale zostałam sama, a czemu? Bo zaszłam w ciążę, a baby daddy postanowił mnie zablokować i zerwać, bo to zły czas dla niego. Moje zdrowie psychiczne upadło, tak jak nigdy i nie mam żadnego wsparcia z jego strony. Już rozsiewając wasze plotki, bo to, co słyszę, czasami aż wpędza mnie samą w podziw, jakie historie ludzie potrafią wymyślić - napisała na Instagramie.