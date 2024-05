Klaudia El Dursi pokazała się w wyjątkowo naturalnej odsłonie. "Od zawsze wiedziałam, że TELEWIZJA KŁAMIE" (FOTO)

Klaudia El Dursi pokazała się bez makijażu

Fani zachwycają się naturalną Klaudią El Dursi

Internauci psioczą na finał "Hotelu Paradise"

Wygrała najbardziej fałszywa osoba z hotelu; Niesprawiedliwy koniec, Ada Bartek powinni tam stać; Ten finał to kpina. A co ważne, to do wyboru finałowej pary przyczyniła się koleżanka Agi, bo przecież znają się z prywatnego życia. Jestem rozczarowana - czytamy.