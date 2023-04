Drapieżna i romantyczna Izabela Macudzińska w dwóch odsłonach. Która jej bardziej pasuje? (ZDJĘCIA)

Izabela Macudzińska to nie tylko prężnie działająca bizneswoman i właścicielka butiku odzieżowego, ale też ikona stylu, którą rozsławił program "Królowe życia". Celebrytka niedawno przeszła metamorfozę , między innymi zrzucając nieco kilogramów i fundując sobie w Turcji kilka upiększających zabiegów.

Izabela Macudzińska w kwiatach i bieli. Te dwa trendy są hitem wiosny

Rozmiłowana w modzie Izabela Macudzińska dobrze wie, co w modzie piszczy. Choć celebrytka znana jest ze swojego ciętego języka i bezkompromisowego charakteru, od czasu do czasu lubi zamienić się w królową subtelności. W takich przypadkach decyduje się na look utrzymany w niewinnej bieli lub stawia na stylizacje w kwiaty – takie, jak wiązana sukienka w róże, która ostatnio zachwyciła internautów. Fani dopytywali pod postem celebrytki, gdzie ta kupiła "piękną sukieneczkę". W jakim sklepie można taką znaleźć? Zerknijcie niżej.