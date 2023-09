Drugi mąż Grażyny Szapołowskiej postawił jej bolesne ultimatum. Potem się ROZWIEDLI. Kim był Andrzej Jungowski?

Kim był drugi mąż Grażyny Szapołowskiej? Andrzej Jungowski postawił przed nią ultimatum

Niedługo później Szapołowska poznała swojego drugiego męża, Andrzeja Jungowskiego, który wtedy był dobrze sytuowanym przedsiębiorcą. To właśnie z nim aktorka poczuła, że jest już gotowa na macierzyństwo. W 1978 roku para powitała na świecie córkę Katarzynę. Jungowskiemu nie odpowiadał styl życia żony i oczekiwał od niej, aby całkowicie oddała się rodzinie. To właśnie wtedy postawił jej ultimatum, które doprowadziło do rozwodu.