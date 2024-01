Dua Lipa JEST ZAKOCHANA! Piosenkarka spotyka się ze znanym brytyjskim aktorem. Zostali przyłapani na pocałunku

W grudniu media obiegła informacja o rozstaniu Duy Lipy i Romaina Gavrasa. Para była w związku przez blisko 8 miesięcy. Początkowo spore kontrowersje wzbudzała dzieląca ich różnica wieku, bowiem reżyser jest 14 lat starszy od piosenkarki. Jeśli wierzyć doniesieniom, przyczyną zakończenia ich związku miały być różne życiowe priorytety i nieustanna praca artystki.

Wiele wskazuje na to, że wokalistka już uporała się ze "złamanym sercem". Jak donosi portal Page Six, Lipa spotyka się obecnie ze znanym brytyjskim aktorem. Kilka dni temu piosenkarka została zauważona w towarzystwie Calluma Turnera. Para (?) wybrała się na premierę filmu "Masters of The Air", w którym gwiazdor gra jedną z głównych ról.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Joanna Krupa opowiedziała o rozstaniach z pierwszym oraz drugim mężem. Dlaczego jej nie wyszło?

Dua Lipa jest zakochana? Piosenkarka całowała się ze znanym aktorem

Turner jest o 6 lat starszy od Duy. Kinomaniacy mogą go kojarzyć m.in. z filmowej serii "Fantastyczne zwierzęta" oraz serialu "The Capture". Aktor ma na swoim koncie nominację do nagrody telewizyjnej BAFTA dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Dua i Callum zostali "przyłapani" na namiętnym pocałunku, do którego miało dojść zaraz po seansie. Według ustaleń portalu, piosenkarka i aktor spotykają się od niedawna. Zdaniem informatora, darzą się oni tak silnym uczuciem, że nie odstępują się na krok.

Przyszła na tę premierę, żeby go wesprzeć. To coś nowego, ale ewidentnie są w sobie szaleńczo zakochani - przekazał portalowi Page Six anonimowy informator.

Myślicie, że to ten jedyny?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.