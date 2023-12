Gwiazdy zadają szyku na gali Women in Entertainment 2023: Adele, Dua Lipa, Camila Cabello (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie Los Angeles niewątpliwie przeżywało istne oblężenie. W minionych dniach w kalifornijskiej stolicy show biznesu odbyło się bowiem kilka dużych imprez, które przyciągnęły prawdziwe tłumy pierwszoligowych gwiazd. W niedzielę największe nazwiska Hollywood, w tym Leonardo DiCaprio, Meryl Streep czy Natalie Portman zgromadziły się na Academy Museum Gala. Kilka dni później sławy bawiły się zaś na evencie magazynu "Elle" Women In Hollywood Celebration.

W czwartek w okolicy LA odbyła się kolejna uroczysta gala, podczas której celebrowano osiągnięcia kobiet. Tym razem całą plejadę gwiazd można było spotkać w jednym z hoteli w Beverly Hills, gdzie zorganizowano galę Women in Entertainment 2023. Na wydarzeniu magazynu "The Hollywood Reporter" wyróżniono specjalnymi statuetkami przedstawicielki branży rozrywkowej. W gronie nagrodzonych na gali gwiazd znalazła się m.in. Adele, która otrzymała prestiżową statuetkę Sherry Lansing Leadership Award. Wokalistka odebrała nagrodę z rąk Helen Mirren i na scenie wygłosiła przemówienie - zaznaczając jednak, że nie jest w tym szczególnie dobra. Odbierając statuetkę, Adele nie kryła także podekscytowania możliwością spotkania innej gwiazdy muzyki.

Adele na czwartkowej gali pojawiła się w eleganckim garniturze, do którego dobrała masywną, złotą biżuterię. Dua Lipa postawił zaś na prostą sukienkę z odważnym rozcięciem u dołu. Wokalistki nie były rzecz jasna jedynymi sławami, które w czwartek zaszczyciły obecnością galę w Beverly Hills. Na wydarzenie przybyła także Camila Cabello, która wręczyła jedną z nagród. 26-latka na tę okazję wybrała zwiewną sukienkę w kolorze delikatnego różu, do której dobrała sandałki na obcasie oraz delikatny makijaż. Na ściance można też było spotkać m.in. Kate Beckinsale w nowej fryzurze, Jane Seymour oraz ubraną w efektowną suknię Kerry Washington. Aktorka podczas gali również została nagrodzona statuetką Equity in Entertainment za działalność na rzecz równości w branży.