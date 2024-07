Dua Lipa wystąpiła na Open'erze. Julia Wieniawa szalała na koncercie, narzekając na NAGŁOŚNIENIE: "Co jest?! Nie ma środka"

Sezon festiwalowy trwa w najlepsze. W środę rozpoczął się Open'er Festival , który jak co roku budzi olbrzymie emocje i przyciąga do Trójmiasta tysiące złaknionych koncertowych przeżyć festiwalowiczów.

Julia Wieniawa bawi się na Openerze. Nie podobał się jej koncert Dui Lipy?

Ta ostatnia, choć pojawiła się na wydarzeniu w ramach współpracy z jedną z marek kosmetycznych, z ochotą uczestniczyła w czwartkowym koncercie Dui Lipy. Występu nieco bardziej rozpoznawalnej koleżanki po fachu nie omieszkała pokazać za pośrednictwem Instastories. 25-latka co prawda była zachwycona brytyjsko-albańską piosenkarką, nazywając ją "cholerną ikoną" i "topową" artystką, miała pewne zastrzeżenia co do jej występu, a właściwie organizatorów festiwalu.