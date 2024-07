Gwiazda Open'era pokazała... festiwalową TOALETĘ. Internauci: "Niesamowity standard. AŻ DWA papiery toaletowe" (FOTO)

Gwiazda Open'era oceniła festiwalową łazienkę. Aż opublikowała zdjęcie

To jednak nie pierwszy raz, gdy Kim Gordon wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcie toalety. Miało to również miejsce kilka dni temu podczas Glastonbury, czyli jednego z największych na świecie festiwali muzycznych. Tam jednak artystka nie wydawała się zachwycona warunkami, w przeciwieństwie do toalety w Polsce. Nic dziwnego, że 71-latka postanowiła udokumentować to w sieci.