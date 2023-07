Mery Spolsky krytykowana za zachowanie na koncercie Lizzo: "To ultra DENERWUJĄCE". Piosenkarka odpowiedziała (WIDEO)

Polscy fani muzyki mają w tym roku wiele powodów do zadowolenia i wyczyszczenia zawartości swoich portfeli. Wszystko za sprawą międzynarodowych sław, które ochoczo przybywają w ostatnim czasie nad Wisłę ze swoimi trasami koncertowymi. Jak co roku wielu zagranicznych artystów pojawiło się na słynnym festiwalu Open'er. Wśród nich m.in. znana z przeboju "About Damn Time" Lizzo, która pobyt w Polsce z pewnością zaliczy do udanych. Nie dość, że piosenkarka wybrała się na koncert Beyonce, to sama zdołała rozgrzać polską publikę do czerwoności. Nie wspominając o zachwytach nad pysznościami z warszawskich knajp...