Lizzo zachwyca się jedzeniem z WARSZAWSKIEJ KNAJPKI. "Jedna z najlepszych zup miso jakie kiedykolwiek jadłam" (WIDEO)

Kaszmir

w USA jedzenie jest na niskim poziomie, jak g… no. Naprawde okropne jakosc. W Polsce najgorsze bary podaja smaczniejsze potrawy niz w USA. Nie dziwie się tej dziewczynie, ze wszystko jest dla niej pyszne. A propos, Miso to zupa japońska, podawana do kazdej potrawy niczym u nas woda.