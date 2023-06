Lizzo odpowiada na krytykę jej figury: "Tak wygląda moje ciało, nawet kiedy JEM ZDROWO I ĆWICZĘ"

Lizzo od lat z powodzeniem radzi sobie w show biznesie, a media co jakiś czas rozpisują się o jej dość frywolnych stylizacjach i eksponowaniu ciała w mediach społecznościowych. Piosenkarka wielokrotnie udowadniała już, że seksapil nie ma rozmiaru. Ona sama wrzuca roznegliżowane zdjęcia do sieci i pozuje w kusych strojach kąpielowych na Instagramie.

Lizzo reaguje na chamskie komentarze internautów

Zdobywczyni Grammy co jakiś czas wdaje się w dyskusje z anonimowymi hejterami, którzy starają się jej dopiec, komentując jej wagę. Jeden z nich zamieścił wulgarny komentarz na Twitterze, gdzie dopytywał "jak to jest możliwe, że Lizzo jest tak gruba, skoro ciągle tańczy i rusza się na scenie". Inna osoba dodała, że "zapewne je dużo fast foodów". Piosenkarka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi.

Dalej w odpowiedzi na komentarz, że nie chce zmieniać swojego wyglądu, bo jej ciało "to jej marka", gwiazda dosadnie zaznaczyła, że wcale "nie chce być gruba".

Lizzo komentuje swoja figurę: "Nie próbuję być gruba"

Na koniec gwiazda ubolewała, że w mediach społecznościowych to hejt góruje nad miłością i sama zastanawia się, czy nie zrezygnować ze wszystkich i "cieszyć się swoim ukochanym i pieniędzmi na cholernej farmie". Raz jeszcze zaznaczyła, że tak po prostu wygląda jej ciało.

Bycie grubym to nie moja marka. To po prostu fakt, jak wygląda moje ciało. To wszystko - pisała.