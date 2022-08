Lizzo z dumą prezentuje bujne kształty w skąpym bikini, pluskając się w oceanie (ZDJĘCIA)

Annika 1 godz. temu zgłoś do moderacji 239 10 Odpowiedz

Jak się jest młodym i otyłym, to pewne rzeczy jeszcze uchodzą. Skutki otyłości na stare lata są opłakane i niedwracalne. Wygląd to kwestia gustu, ale lekceważenie zdrowia to już problem słabej wyobraźni