Dumna Lizzo eksponuje swoje krągłości w prześwitującej sukience, pędząc na koncert Drake'a (ZDJĘCIA)

Lizzo dba o to, by każde jej publiczne wyjście było dostrzeżone przez portale plotkarskie i - co za tym idzie - szeroko komentowane. W sobotę gwiazda znów miała okazję pogrzać się w blasku fleszy, gdy zmierzała na koncert Drake'a odbywający się w West Hollywood. Na tę okazję artystka wybrała kusy, asymetryczny top, do którego dobrała prześwitującą sukienkę z odważnym rozcięciem. Młodzieżową stylizację 33-latka dopełniła sandałkami na obcasie i malutką torebką.