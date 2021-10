Lizzo bryluje w prześwitującej kreacji na urodzinach Cardi B (ZDJĘCIA)

Na początku tygodnia raperka Cardi B obchodziła swoje 29. urodziny. Naturalnie tak wielkie święto nie mogło przejść w mediach bez echa. Artystka zorganizowała huczną celebrację ważnej dla siebie daty, na którą zaprosiła największe nazwiska w branży. Na liście gości znaleźli się m.in. Megan Thee Stallion, Chainz, Chance the Rapper no i rzecz jasna Offset , małżonek jubilatki, z którym ta "odgrywała" intymne sceny na samym środku parkietu, czym następnie pochwaliła się w sieci.

Mimo obecności tylu znamienitych nazwisk pod jednym dachem bezkonkurencyjna w ściąganiu na siebie uwagi prasy ponownie okazała się Lizzo . Słynąca z propagowania szeroko pojmowanej "ciałopozytywności" artystka wystąpiła na urodzinowym przyjęciu Cardi B w całkowicie przezroczystej sukni do ziemi uszytej z siatki lawendowych kryształków . Pod ostrzałem fleszy niemal każdy zakamarek figury gwiazdy wystawiony został na publiczny widok . Sądząc jednak po radości wymalowanej na twarzy Lizzo, takie było właśnie zamierzenie odważnej stylizacji.

Przykre. Nie ma nic innego do zaoferowania poza obnażaniem się; Gdyby nie była celebrytką, aresztowano by ją za chodzenie nago po ulicy; Lizzo, to nie OnlyFans - pisali wyraźnie zniesmaczeni użytkownicy sieci.