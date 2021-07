Rozgogolona Lizzo wygrzewa się na jachcie w skąpym stroju kąpielowym: "BIKINI WIELKIEJ S*KI" (ZDJĘCIA)

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No ale o co chodzi, body positive. Chyba o to walczą wszelkiej maści aktywistki - o promocję wypaczeń, skrajności i wmawianie że to ładne. i potem takim ludziom się wydaje, że są autorytetami i warto ich naśladować. Nie licząc nieadekwatnego samouwielbienia u tej kobiety. Możecie po mnie jechać, ale nigdy a to nigdy otyłość nie będzie piękna. Co innego akceptacja jak ktoś jest chory, po chorobie, ciąży, sterydach ale zawsze a to zawsze trzeba o siebie dbać, nawet małymi kroczkami zacząć ten proces. Nie przesadnie i zostać maniaczką fitness i medycyny estetycznej ale po prostu zacząć się ruszać i dbać o dietę. Ale najczęściej największe ego mają otyłe zaniedbane kobiety co winą za to obarczają cały świat a nie siebie i wyzywają szczupłe i zadbane. I potem raczą świat cytatami "facet nie pies nie rzuci się na kości". No wiadomo, że pies boczek lubi ale jednak trochę nas od zwierząt powinno coś różnić.