Lizzo apeluje o samoakceptację NAGIM zdjęciem: "Normalnie przerobiłabym swój brzuch" (FOTO)

Po prostu pokazuje, że osoby takie jak ona mają prawo żyć pełnią życia. Ma się zamknąć w piwnicy i nie pokazywać, żeby komuś było lepiej? Nie pasuje ci to nie patrz. Co to w ogóle znaczy promować otyłość? To, że nie chodzi we worku na sobie i normalnie żyje i się pokazuje to jest promowanie otyłości? Puknijcie się w głowę ludzie. Jak dla mnie jej przekaz jest taki, że bez względu na to jak wyglądasz masz prawo normalnie żyć i nikt nie ma prawa cię obrażać. No, ale jak widać do większości to nie dociera.