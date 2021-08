Lizzo przestała używać dezodorantu! "Pachnę znacznie lepiej"

Monika 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Takich wariatek jest wiecej bo dezodorant podraznia i jest niezdrowy a to co inni wciągaja w nos to niewazne...,wiecie co ja mam 40 lat i nie żaluje ,za cholere nie chcialabym sie cofnac i sluchac takich piosenkarek,na sile poszukiwac swojej płci,i niuchac smrody ciałopozytywnych kolezanek,naprawde dzieki ci Boze za gume do grania,mało kasy i wpaniałe rockowe wspomnienia ,było doskonale!!!!