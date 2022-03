Lizzo otwarcie o swojej sylwetce: "LUBIĘ BYĆ GRUBA I NIE PRZEJMUJĘ SIĘ TYM"

gosc 21 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Zdrowa? Przepraszam ale przy nadwadze przechodzącej w otyłość olbrzymią nie ma miejsca ma zdrowie. To jest nienormalne żeby próbować wmówić innym ze nadprogramowe 50 kilogramów jest w porządku. Nie, nie bo to jest kwestia miażdżycy, nadciśnienia, zaburzeń pracy tarczycy i nadnerczy, cukrzycy, żylaków.. mogłabym wymieniać dalej. I to nie jest komentarz ignorantki tylko babki, która 15 lat temu ważyła przy wzroście 164cm jakieś 110 kg. Nie powiem dokładnie bo w pewnym momencie juz nie stawałam na wagę, nawet jak trafiłam do dietetyka to byłam tak sobą przerażona ze nie chciałam wiedzieć dokładnie ile ważę. Wtedy mialam 26 lat i chciałam z tego bagna otyłości po prostu wyjść. Dziś tez nie jestem super laska, ważę 70kg ale 40 juz mam za sobą i zaczynam wyglądać jak człowiek a nie ulana masa, zdrowie o niebo lepsze, mogę biec spóźniona na autobus a wcześniej cis takiego groziłoby zawałem serca. idę na spacer i nie poce się, za przeproszeniem, jak świnia. Nie próbujcie grubasy (Sama nim byłam niedawno) sobie wmawiac ze to cale body positive to dobra inicjatywa. To przekleństwo dla otyłych. rujnujemy sobie zdrowie w mylnym przekonaniu że możemy mieć 50kg za dużo i to jest ok. Nie jest, zadbajmy o zdrowie, weźmy się za siebie, nie kończmy dnia tona żarcia. Uwierzcie da się schudnąć nie tylko żeby być ładnym ale przede wszystkim zdrowym. Pozdrawiam walczących z ta chorą ideą