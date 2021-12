Ciałopozytywna Lizzo WIJE SIĘ na scenie w skąpym body (ZDJĘCIA)

Klikamy 24 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta Pani powyżej przede wszystkim ma bardzo ładne rysy twarzy, które ma ZASŁONIĘTE nadmiarem tłuszczyku. Jeżeli ktoś jest naturalnie piękny, to dlaczego to zasłaniać. Wyeksponuje to kobieto, zadbaj o to by niczym nie zasłaniać, żadnymi okrągłościami. Nie rozumiem tego.