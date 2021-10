Lizzo pozdrawia hejterów krytykujących jej przezroczystą kreację: "POCAŁUJCIE MNIE W D*PĘ"

Zarówno na co dzień, jak i podczas oficjalnych wyjść Lizzo chętnie podkreśla krągłości skąpymi kreacjami, regularnie pokazuje też ciało w mediach społecznościowych. Kilka dni temu wokalistka gościła na imprezie urodzinowej Cardi B w Los Angeles. 33-latka starannie zadbała o to, by wszystkie spojrzenia były zwrócone w jej kierunku - na przyjęcie wybrała się w całkowicie przezroczystej lawendowej kreacji. Lizzo z uśmiechem na ustach pozowała do zdjęć fotoreporterom, na Instagramie zaprezentowała natomiast fanom nagrania twerkowania.

To wyjątkowo zabawne, że ludzie są wściekli, że noszę przeźroczystą kreację czy twerkuję w przezroczystym stroju. [Mówią]: "To obrzydliwe..." Nie macie rachunków do zapłacenia? Nie macie gęb do wykarmienia, w tym swoich własnych? Nie macie życia do przeżycia? Nie chcecie się zakochać i nawiązywać przyjaźni? Nie macie jakiegoś gó*na do roboty? - zastanawiała się Lizzo.