Wyluzowana Lizzo w ultrakrótkiej sukience (?) promuje swój nowy singiel, jeżdżąc kabrioletem po Rodeo Drive (ZDJĘCIA)

Hupod 21 min. temu

Obrzydzenie bierze na widok takiego cielska. Moja koleżanka schudła 30 kilogramów i już nie chce więcej dźwigać takiego ciężaru. Zapiąć buty to wyzwanie, wejść po schodach to gehenna. Ale wszyscy otyli twierdzą, że jest super i dobrze się czują we własnym ciele.