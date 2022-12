Wyzwolona Lizzo demonstruje pełnię swoich wdzięków w odważnej kreacji: "Jestem SYMBOLEM SEKSU" (ZDJĘCIA)

Trudno dziś nie uznać Lizzo za czołową orędowniczkę szeroko rozumianej "ciałopozytywności". Wokalistka, której przeboje święcą obecnie rekordy popularności, z obfitej figury zrobiła swój znak rozpoznawczy. Co więcej, 34-latka wcale nie zamierza chować swoich kształtów pod grubymi swetrami i grzecznymi spódniczkami. Wręcz przeciwnie. Gwiazda na co dzień nosi wyzywające kostiumy, które jeszcze do niedawna "zarezerwowane" były głównie dla szczuplejszych osób.