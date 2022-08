MTV Video Music Awards 2022. Lizzo zadaje szyku w atramentowej sukni przypominającej worek na śmieci (ZDJĘCIA)

Ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Zero waste, ekologia a tu chyba 100m materiału poszło na to okropieństwo,które zaraz wyląduje pewnie w śmietniku.Co do tej zepsutej pani o wielkiej atencji.No cóż lepiej,ze wreszcie się zakryla zamiast narzucać innym takie widoki bo u niej jest to czysty ekshibicjonizm a nie cialopozytywnosc.Jak ktoś kocha ciało to tak jak ze wszystkim co się kocha - to o nie dba.Ona jest po prostu zaburzona plus nie akceptuje siebie.