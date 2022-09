Mery Spolsky POKAZAŁA CHŁOPAKA! (FOTO)

Holy 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Body positivy? „Push upów nie noszę bo obciach” „glonojadów nie lubię”, „ Napompowane usta nie są w moim guście Nie mówiąc już o biuście, ale patrzę chętnie, więc przesuń się” - To urywki z jej tekstów piosenek. Szkoda ze Mery promuje body positive tylko jeśli odpowiada jej kanonowi piękna. Masz od niej większe usta lub mniejszy biust przez co nosisz push up? Dla niej to obciach, bo w końcu sama ma małe usta i duży biust niewymagający zakładania push up. Jeśli już chce nawoływać do akceptacji siebie, niech zacznie najpierw od zaakceptowania innych i zaprzestanie wbijaniu szpil dziewczynom o innym typie urody i sylwetki niż ona.