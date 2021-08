Mery Spolsky przyznaje, że przerwała terapię: "Może trafiłam do niewłaściwej osoby"

ABC 35 min. temu zgłoś do moderacji 28 1 Odpowiedz

Ludzie, pomóżmy tym psiakom. Wszystko wskazuje na to, że mamy drugie Radysy!!!!! Zdjęcia psów są tragiczne - zwierzęta trzymane na kiju, pokurczone, wykończone psychicznie i fizycznie. Schronisko odkłada telefon i uniemożliwia adopcje. PUDELEK, NIE USUWAJ TEGO POSTU. Poniżej kopia z fb: strona "Psy ze Schroniska Buda Grzybek" chce pomóc wszystkim zwierzętom, które przebywają w schronisku Buda Grzybek w województwie Mazowieckim pod Warszawą. Zwierzęta, które tam przebywają, nie mają jak opuścić tego miejsca ponieważ nie są ogłaszane do adoptowania. Właściciel schroniska mówi, że nie są do adopcji, że do adopcji są tylko psy, które są na jego stronie, czyli 18 psów a ma ich 90! Po wykonaniu telefonu do niego, albo nie odbiera, albo rozłącza się. Unika rozmów i nie wpuszcza nikogo na teren schroniska. TVN UWAGA! #tvnuwaga Interwencja Telewizja Polsat