Naturalna Mery Spolsky zachwyca W BIKINI! "Jesteś megakobieca" (FOTO)

Kika 20 min. temu zgłoś do moderacji 29 5 Odpowiedz

Do wszystkich piszących z pogardą, że nie wiedzą kto to: Google nie gryzie. To normalne, że polska scena muzyczna cały czas się powiększa i czasem warto to sprawdzić:) i nie kończy się ona na Cleo, Maryli, Edycie Górniak i Piasecznym. Co do Mery, rozumiem, że nie każdemu może odpowiadać jej styl śpiewania, pisania itp ale bardzo ją cenię za autentyczność i za to, że tworzy coś, co jej w duszy gra. A zdjęcia z wakacji super, to chore, że normalne zdjęcia są teraz czymś wyjątkowym