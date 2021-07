Małgorzata Rozenek korzysta z życia na jachcie. Fanka: "Chyba ZA MOCNO PRZEROBIONE FOTO"

Sezon wakacyjny Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana trwa już od dłuższego czasu i nic nie wskazuje na to, żeby szybko miał się zakończyć. Po dwutygodniowej wyprawie kamperem po Szwecji, która zgodnie z przypuszczeniami celebrytki okazała się ogromnym wyzwaniem , "Pączek" i "Pysiula" wrócili na łono ojczyzny. Para nie wytrzymała jednak w Polsce zbyt długo i zaledwie dzień później wyruszyła w kolejną podróż - tym razem do słonecznej Italii.

Dzień po przejażdżce na elektrycznych rowerach, która okazała się dla Goni prawdziwym objawieniem , Rozenek i jej ukochany mieli okazję podziwiać malownicze włoskie krajobrazy z nieco innej perspektywy. Celebrycka para wybrała się bowiem w rejs jachtem, w którym towarzyszyło im zaprzyjaźnione małżeństwo. Pływając po lazurowych wodach jeziora Garda w iście luksusowych warunkach, emerytowany piłkarz doszedł do wniosku, że ten wyjazd znacznie bardziej przypadł mu do gustu niż poprzedni.

Tym, co wzbudziło jednak jego największy podziw, była zapierająca dech w piersi panorama miasta. 49-latek nie potrafił wyjść z podziwu nad otaczającym go pięknem.

Małgosia nie omieszkała też dodać kilku fotek na Instagram, które jak zwykle wywołały wśród jej fanów sporo emocji. Tym, co przykuło uwagę internautów, była karykaturalnie chuda ręka Gosi na jednym za zdjęć. Fani uważają, że to ewidentny efekt uboczny nieumiejętnego obsługiwania się programem do retuszu.

Oj Małgonia, mistrzem fotoszopa to ty nie jesteś; O co chodzi z ręką, która dotyka brzucha? Jest jakaś dziwnie mała i krótka, chodzi o dłoń? Mimo to bardzo ładnie Pani wygląda; A co ta ręka na brzuchu taka nieforemna?; Chyba za mocno przerobione foto - kpili.