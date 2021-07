Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odkrywają elektryczne rowery na włoskich wakacjach: "To jest coś NIESAMOWITEGO" (ZDJĘCIA)

Gonia i Pysiula nadal nie zwalniają tempa. Po zaledwie jednodniowym postoju w Polsce słynna para natychmiast wyruszyła w podróż do Włoch z warszawskiego lotniska Chopina. Na Instagramie celebryci zapewnili fanów, że tym razem jadą bez dzieci, aby dać im nieco od siebie odpocząć. Poza tym na Półwyspie Apenińskim czekały ich ponoć zobowiązania zawodowe.

Na drugi dzień po przylocie na miejsce Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan niespecjalnie garnęli się jednak do pracy. Małżeństwo zorganizowało w zamian za to wycieczkę rowerową po wzgórzach okalających malownicze jezioro Garda. Na trasie dołączyła do nich Omenaa Mensah w towarzystwie męża Rafała Brzoski.