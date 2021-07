Tęczowa Małgorzata Rozenek z Franceską i Radziem wylatują do Mediolanu po JEDNODNIOWYM pobycie w Polsce (ZDJĘCIA)

xxx 17 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Dlaczego ludzie bezmyślnie kupują te chihuahua?! Jest 7 różnych odmian chihuahua ale ludzie muszą wspierać rozmnażanie tych które mają największe problemy zdrowotne bo są słodkie?! Psy z krótką kufą - czyli takim krótkim noskiem mają ogromne kłopoty z oddychaniem, dla nich temp 23 to już męczarnia :( wspieram kupowanie psów z hodowli ale jestem przeciwniczką doprowadzania do miniaturyzacji każdej rasy! Ostatnio słyszałam o mini maltańczykach! Nie ma czegoś takiego! Nieodpowiedzialni ludzie wymyślili sobie, ze będą dobierać małe odpowiedniki rasy i robić z nich miniaturki to jest chore i niebezpieczne! To samo z rozmnażaniem poza hodowlą bez nadzoru zkwp! Późnej rodzą się psy z ADHD, z krzywym zgryzem, ze stającymi uszami itp! Bądźcie odpowiedzialni i albo kupujcie psy tyko z FCI albo bierzcie ze schroniska. I czytajcie o rasie zanim się zdecydujcie na zakup konkretnej.