Dramat Majdanów - UTKNĘLI W SZWEDZKIM LESIE! "Myśleliśmy, że będziemy musieli wzywać straż pożarną"

Nie wiem, czy jesteśmy w ogóle gotowi, żeby już o tym mówić... Dojechaliśmy, jak widzicie na kemping i powiem wam, że to jest najlepsze, co mogło nam się zdarzyć... - kontynuuje tajemniczo Małgosia , dodając:

Zgubić się w szwedzkich lasach, mając nawigację, która prowadzi cię do nieprzejezdnych dróg... (...). W każdym razie wszystko dobre co się dobrze kończy. Jesteśmy tak wykończeni psychicznie. Jutro opowiemy wszystko przy kawie - obiecuje wyczerpana celebrytka.

Już ochłonęliśmy na tyle, by opowiedzieć o tym, co było wczoraj - słyszymy na nagraniach, które pojawiły się na jej profilu przed południem, a następnie przechodzi do przekazania tego, z czym przyszło im się dzień wcześniej zmierzyć:

Chcieliśmy zaparkować gdzieś na dziko, bo takie było nasze marzenie. Ja byłam pilotem - rozpoczyna. Nawigacja pokierowała nas w takie miejsce, które nie było drogą, a trasą widokową. I jak wjechaliśmy w to miejsce, to utknęliśmy, już nie było jak cofnąć - wraca wspomnieniami do dramatycznych przeżyć. Nie było żadnego zakazu, było oznaczenie, że to jest normalna droga...