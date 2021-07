Małgorzata Rozenek dopięła swego i pojechała do HOTELU! Nie było lekko: "Nie chcieli nas przyjąć z czterema psami"

Wakacje w kamperze nieco przerosły Małgorztatę Rozenek, która po zaledwie kilku dniach zaczęła marudzić na "koczowniczy" tryb życia. We wtorek w końcu postawiła na swoim i zabrała Radzia, trzech synów i psy do hotelu w Sztokholmie. To było do przewidzenia?