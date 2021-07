PIĘĆ DNI. Tyle potrzebowała Małgorzata Rozenek w kamperze, żeby stwierdzić: "CHCĘ DO DOMU"

Kilka dni temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zapakowali całą rodzinę do kampera i wyruszyli w podróż do Szwecji. Aktualnie małżonkowie, ich synowie oraz gromadka psów korzystają z uroków życia na kempingu. Małgorzata starannie relacjonuje każdy dzień szwedzkich wakacji w sieci, dzieląc się z obserwatorami kolejnymi przeżyciami i perfekcyjnymi poradami. W piątek celebrytka ogłosiła, że jej rodzinne obozowisko właśnie zmienia lokalizacje. Niestety podróż została nieco opóźniona przez zgotowaną przez Henryka niespodziankę.

Gdy tylko Małgorzata Rozenek zakończyła pranie pościeli, cała rodzina w końcu ruszyła w trasę. Po kilku godzinach drogi - urozmaiconej małym przystankiem na zakupy - kamper Majdanów dotarł na miejsce. Następnie cała rodzina zabrała się za rozkładanie niezbędnych sprzętów. Rozenek nie ukrywała, że ponowne rozbijanie obozowiska, w tym własnoręczne mocowanie namiotu do podłoża, okazało się sporym wyzwaniem.

Chcieliśmy pójść pokazać mu jezioro, ale trochę pada. Ja się tak zastanawiam, czyj to był pomysł z tą Szwecją? - żartowała Rozenek.

Nie wnikajmy w szczegóły, po co mamy się pokłócić? Jest świetnie. To, że pada sześć dni w tygodniu, to zawsze jest ten jeden dzień słońca - odparł ze stoickim spokojem Radosław Majdan.