Małgorzata Rozenek w kamperze DZIEŃ 3: "Wspólny prysznic TO TEŻ JEST ATRAKCJA"

Pozdrawiam.. 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Od 27 lat zastanawiam się po co żyje.. nie daję już rady. Przepraszam Was też za moją postawę, ale nie będę tutaj wdawał się w dyskusję. Wiem jacy ludzie w tych czasach potrafią być okropni.. a ja nie chcę sobie dokładać cierpienia. Jestem zdania, że kto chce to pomoże.. nikt nie musi. Przez całe życie idę całkiem sam.. Mam wzloty i upadki tak jak właśnie teraz. Przepraszam, że nie będę się wdawał w dyskusję tutaj w komentarzach ponieważ wiem, jak to się kończy a ja już nie mam na to siły. Pieniądze szczęścia nie dają i z tym się mogę zgodzić, ale mogą pomóc. Po 8 latach od mojej nieobecności w domu chciałem, błagałem mamę o pomoc bo sobie już nie radzę.. myślę już tylko o najgorszym, ale usłyszałem tylko, że po co ja jej to mówię.. nie mam na kogo liczyć a ona była jedyną a zarazem ostatnią moją nadzieją. Jestem ZAŁAMANY. Zawiodłem się.. Przepraszam, że piszę też tutaj, ale nie mam żadnych zasięgów.. żadnych. Większość mnie uzna za nieudacznika życiowego a ja to wiem i nie musicie mi o tym przypominać. Jeśli ktoś czuje sią na siłach żeby mi pomóc to zapraszam bez przerw zrzu tka . pl /tbr68x