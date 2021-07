Małgorzata Rozenek przeżywa trudy życia na campingu: "Ja będę szła do bagażnika po ubrania w piżamie, po trawie?!"

We wtorek "Perfekcyjna" od rana relacjonowała pierwszy z przystanków na szwedzkiej ziemi. W pierwszej kolejności Gang Majdana udał się do jednego z tamtejszych zamków, co oczywiście zostało zrelacjonowane na instagramowym profilu celebrytki.

No słuchajcie, my musimy chyba kupić dłuższą podłogę - stwierdziła w pewnym momencie, patrząc na matę kempingową, którą Majdan rozkładał przez autem. Gosia natychmiast wyjaśniła powód swojej irytacji: Bo będziesz bardzo często chodził do bagażnika, bardzo! - zwróciła się do Majdana.