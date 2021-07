Sfrustrowana Małgorzata Rozenek stresuje się rodzinną podróżą kamperem do Szwecji: "To GORSZE niż "Azja Express"" (ZDJĘCIA)

Oprócz takich osobistości jak Natalia Siwiec czy Izabela Janachowskiej , również Małgorzata Rozenek zalicza się do zacnego grona naczelnych globtroterek show biznesu. Choć "Perfekcyjna" zarzeka się, że właściwie to nie przepada za wypoczywaniem, a największą przyjemność sprawia jej harowanie jak wół, kilka razy do roku celebrytka musi udać się na bajeczne wakacje.

Radziłabym, żebyście przygotowali kampera co najmniej dwa dni przed wyjazdem - mówiła do telefonu zaaferowana celebrytka. To jest niezbędne minimum, żeby to zrobić praktyczne. Nie wiem, czy my zdążymy. A najgorzej, że jak masz bilety na prom, to nie możesz sobie później przełożyć. Niby jestem spakowana, ale to się tak mówi. Musimy zapakować jedzenie, rowery. Tak duża rodzina, jak nasza, to już jest spora logistyka z pakowaniem. Musiałam zabrać walizkę dla psa, a dokładniej Franceski. Całe jedzenie psie jest tutaj - relacjonowała przejęta, odchylając schowek w podłodze kampera.