"Dubajska miłość" to już przeszłość. Justyna Gradek znowu jest singielką. "W końcu dojrzałam"

Justyna Gradek ma za sobą kilka interesujących związków. Ogromnym skandalem zakończyła się jej relacja z Philipem Pleinem. Celebrytka wdała się również w ognisty romans z pewnym rumuńskim milionerem. Doszło nawet do tego, że para zdążyła zaliczyć debiut w tamtejszej telewizji. Niestety, ich związek rozpadł się zaledwie po trzech tygodniach .

Jest ciężko. To wyzwanie być z kimś na odległość, ale trzeba sobie ufać. Zaufanie i partnerstwo to podstawa, jeśli chodzi o dobry związek. (...) Staram się do niego jeździć jak najczęściej - mówiła.