Dubajska szejkini ROZWODZI SIĘ z mężem. O rozstaniu dowiedział się z Instagrama. "Ponieważ jesteś zajęty innymi towarzyszkami..."

Miałem koleżankę, przez chwilę dziewczynę, która jeździła do Dubaju za chlebem. Była naprawdę piękną, zgrabną i efektowną kobietą. Zajmowała się tłumaczeniami, wracała zawsze z walizką pełną markowych ubrań i kosztownej biżuterii. Spytałem jej, czemu nie uwiedzie jakiegoś szejka (podobno mieli do niej słabość), a ona na to, że bardziej się jej opłaca zamążpójście za europejskiego milionera, bo to oznacza i dobrobyt, i wolność, a w ZEA miałaby jedynie to pierwsze, kosztem drugiego. Jak powiedziała, tak zrobiła, wyszła za niemieckiego multimilionera i żyje se jak w bajce.