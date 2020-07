Duda ODMAWIA udziału w debacie, a Trzaskowski otrzymuje "zaproszenie" z TVP. Internauci: "Trochę jak WEZWANIE DO PROKURATURY"

Wybory prezydenckie to niezwykle intensywny czas w polskim życiu politycznym. Kandydaci już od tygodni przemierzają cały kraj z nadzieją, że uda im się przekonać wyborców do oddania na nich głosu. W zeszłą niedzielę okazało się, że 12 lipca obywatele kolejny raz ruszą do urn, dlatego potencjalni kandydaci niemal od razu ruszyli w trasę, aby przekonać tych niezdecydowanych.