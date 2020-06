Wybory prezydenckie 2020. ZNAMY OFICJALNE WYNIKI

nice 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

program dudy - utrzymać 500+ i inne populistyczne świadczenia, program trzaskowskiego - karta lpgt+ w całym kraju i zwalczanie pis, przecież to są jakieś kpiny!!! póki bedziecie głosować miedzy po a pis to NIC się nie zmieni , co więcej będzie jeszcze gożej