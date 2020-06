Gwiazdy wspierają przedwyborczą akcję Pudelka #dajgłos

28 czerwca w Polsce przeprowadzone zostaną wybory prezydenckie. Według wyników sondaży spodziewać można się, że Polacy zadecydują dopiero w drugiej turze, która, w razie konieczności, zorganizowana zostanie 12 lipca . Jeśli w dniu głosowania będziecie przebywać poza miejscem zamieszkania lub zameldowania i nie udało Wam się dopisać do spisu wyborców, wciąż macie szansę zdobyć zaświadczenie upoważniające do oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym.

Pudelek wystartował z akcją #dajgłos, w ramach której razem z tymi, o których codziennie czytacie na naszych łamach, chcemy zachęcić Was do oddania głosu. Biorące udział w akcji gwiazdy i celebryci bez chwili wahania deklarują chęć wzięcia udziału w wyborach i mówią, dlaczego to dla nich ważne. Wiele z nich wskazuje, że jest to nie tylko obowiązek obywatelski, ale też przywilej i prawo, o które walczyli nasi przodkowie. Dodatkowo zaznaczają, że pójście do urn może mieć realny wpływ na życie ich rodzin, przyjaciół i najbliższych.