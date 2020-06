DAJGŁOS - przedwyborcza akcja Pudelka. TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!

Bosak 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Tylko Bosak. Oczywiście ma najlepszy program gospodarczy ale to co dla Was jest najważniejsze to kwestia LGBT. Obejrzyjcie wczorajsza rozmowę w programie gość wydarzeń na Polsacie. LGBT to takie same osoby jak każde. Potrzebne są regulacje prawne np jeżeli chodzi o spadek czy informacje medyczne ale nie dotyczą one tylko LGBT ale również singli czy osób, które nie chcą brać ślubu z różnych powodów. Z całym szacunkiem do mniejszości seksualnych ale w naszym kraju jest cała masa kwestii do zmiany, niestety inni kandydaci tylko mydła oczy i powtarzają slogany. Jestem gejem i głosuję na Bosaka, dlaczego? A no dlatego, że chce zmiany, chce żyć w Polsce suwerennej, gospodarczej i silnej. To z kim sypiam nie wpływa na to, że mam dość podatków od wszystkiego.