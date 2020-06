DAJGŁOS - przyłączcie się do przedwyborczej akcji Pudelka!

W ostatnich miesiącach w Polsce toczyła się gorąca dyskusja na temat terminu i formy wyborów prezydenckich. Ostatecznie rządzącym udało się dojść do porozumienia, że odbędą się one 28 czerwca i będą tradycyjne z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Pudelek startuje z akcją #dajgłos, w ramach której razem z tymi, o których codziennie czytacie na naszych łamach, chcemy zachęcić Was do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach. Nie powiemy Wam, na kogo powinniście głosować, ale powiemy Wam, że powinniście to zrobić!

Często słyszymy, że nie wiecie, na kogo głosować, bo nie znacie dobrze programów kandydatów lub nie interesujecie się polityką. Tymczasem można w łatwy sposób sprawdzić, czyje poglądy są najbardziej bliskie waszym. W tym celu stworzono narzędzie o nazwie Latarnik Wyborczy, z którego możecie skorzystać TUTAJ.

Odpowiadając na 25 stwierdzeń dotyczących różnych kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych, otrzymacie wynik z procentową zgodnością Waszych odpowiedzi w stosunku do odpowiedzi kandydatów.

Jeśli chcielibyście szczegółowo zapoznać się z ich programami, poniżej przedstawiamy listę kandydatów wraz z odnośnikami do stron, na których znajdziecie wszelkie informacje.

Pamiętajcie, nie ma kandydata idealnego. Rzadko zdarza się, że program kandydata perfekcyjnie pokrywa się z Waszymi poglądami. Wybierzcie więc tego, z kim spośród całej jedenastki zgadzacie się najbardziej.

W wyborach startuje 11 kandydatów:

Rafał Trzaskowski, Koalicja Obywatelska

Robert Biedroń, Lewica

Krzysztof Bosak, Konfederacja

Andrzej Duda, kandydat bezpartyjny popierany przez PiS

Szymon Hołownia, kandydat bezpartyjny

Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej

Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa

Paweł Tanajno, kandydat bezpartyjny

Waldemar Witkowski, Unia Pracy

Stanisław Żółtek, Kongres Nowej Prawicy

Debata prezydencka 2020. Drwiny z pytań do kandydatów. "Niezły odlot"

Kiedy już zdecydowaliście, na kogo chcecie zagłosować, warto wiedzieć, jak to zrobić poza miejscem zamieszkania.

Najlepiej zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Dzięki temu będziecie mogli zagłosować w dowolnej komisji w Polsce lub za granicą za okazaniem tego dokumentu w lokalu wyborczym (pamiętajcie więc, aby nie zgubić zaświadczenia). Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składacie drogą elektroniczną na platformie ePUAP lub osobiście w urzędzie gminy, w której znajdujecie się w rejestrze wyborców. Macie na to czas do 26 czerwca.

Kolejny sposób to złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie gminy, w której zamierzacie oddać głos. Dzięki temu jednorazowo będziecie mogli zagłosować poza miejscem zamieszkania. Na złożenie takiego wniosku macie czas do 23 czerwca.

Osoby, które na stałe mieszkają poza miejscem zameldowania, mogą skorzystać z trzeciego sposobu, a mianowicie złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której zamierzają głosować. Dzięki temu będą mogły brać udział także w kolejnych wyborach. W tym wypadku trzeba potwierdzić obecne miejsce zamieszkania (np. okazać umowę najmu). Tutaj termin także upływa 23 czerwca.

Warto dodać, że termin na składanie wniosków o głosowanie korespondencyjne poza miejscem zamieszkania minął 16 czerwca.

Poniżej przedstawiamy film, który to jeszcze raz wyjaśnia.

Wybory Prezydenta RP 2020 - "Co zrobić, aby zagłosować poza miejscem zamieszkania?"

I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Głosować mogą osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze. W przypadku, gdy żaden z kandydatów w pierwszej turze nie otrzyma wymaganej liczby głosów (czyli ponad 50 procent wszystkich oddanych głosów), 12 lipca odbędzie się II tura, w której udział wezmą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów z I tury. Warto dodać, że jeśli na podstawie złożonego przed I turą wniosku zostaniecie dopisani do danego spisu wyborców, pozostaniecie w nim również na II turę. Osoby, które będą chciały dopisać się do spisu tylko na II turę, będą miały na to czas od 29 czerwca do 7 lipca.

Więcej informacji na temat wyborów (m.in. spis wymaganych dokumentów) znajdziecie na stronie gov.pl.